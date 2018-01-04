: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan:Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir.
FLAŞ
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan:Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir.
04 Ocak 2018 Perşembe 19:17
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