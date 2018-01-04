: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir.
FLAŞ
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir.
04 Ocak 2018 Perşembe 19:10
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