:Adana Valiliği' nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi..
:Adana Valiliği' nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi..
04 Ocak 2018 Perşembe 15:39
:Adana Valiliği' nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözönüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi..
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