YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.
YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği...
04 Ocak 2018 Perşembe 09:18
YURT:Demirtaş, HDP Eş Başkanlığını bırakıyor
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Seelahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği belirtildi.
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