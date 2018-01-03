: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesinde HIV virisü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameleyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
FLAŞ
: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesinde HIV virisü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite...
03 Ocak 2018 Çarşamba 18:19
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