:Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı.Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
FLAŞ
:Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı.Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
03 Ocak 2018 Çarşamba 17:13
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