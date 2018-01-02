Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) yerel mahkemenin reddettiği tazminat davasını kabul etti. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek.
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Ankara BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) yerel mahkemenin reddettiği tazminat davasını kabul etti. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek.
02 Ocak 2018 Salı 13:17
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