flaş

:Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerninin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamalı operasyonda; 2' si kesilmiş 4 eşek ile kesime...

29 Aralık 2017 Cuma 10:37