: Yunanistan'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı "Little Şeşma" isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Kayalıklardaki mağaraya sığınan gemi mürettebatı 12 personel kişi 24 saat sonra kurtarılabildi
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: Yunanistan'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı "Little Şeşma" isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. Kayalıklardaki mağaraya sığınan gemi mürettebatı 12 personel kişi 24 saat sonra kurtarılabildi ...
25 Aralık 2017 Pazartesi 18:10
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