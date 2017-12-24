Bursa Uludağ'da 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.
FLAŞ...
Bursa Uludağ'da 6 dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.
24 Aralık 2017 Pazar 00:31
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