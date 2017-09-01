Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmaris Muğla'da saat 19:48'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
FLAŞ:
Afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmaris Muğla'da saat 19:48'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
01 Eylül 2017 Cuma 20:02
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