: izmir' in Buca ilçesi'nde cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynırına konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
: izmir' in Buca ilçesi'nde cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynırına konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
31 Ağustos 2017 Perşembe 08:52
: izmir' in Buca ilçesi'nde cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynırına konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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