İZMİR'in Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.
İZMİR'in Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.
31 Ağustos 2017 Perşembe 08:24
İZMİR'in Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.
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