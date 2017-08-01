: İçişleri Bakanlığı : Tunceli-Ovacık ilçesi Küre Deresi Mahallesi bölgesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı icra edilen temas araması neticesinde, 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 terörist ölü olarak, 3 adet M-16 Piyade tüfeği ile birlikte ele geçirilmiştir
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: İçişleri Bakanlığı : Tunceli-Ovacık ilçesi Küre Deresi Mahallesi bölgesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı icra edilen temas araması neticesinde, 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 terörist ölü olarak, 3 adet M-16 Piyade tüfeği...
01 Ağustos 2017 Salı 12:21
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