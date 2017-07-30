: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin geçtiği bilgiye göre Bodrum Gökova'da saat 20:51'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin geçtiği bilgiye göre Bodrum Gökova'da saat 20:51'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
30 Temmuz 2017 Pazar 21:02
: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin geçtiği bilgiye göre Bodrum Gökova'da saat 20:51'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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