: Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu
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: Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu
30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
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