Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yarın sabah parti meclisimiz ve milletvekillerimizle toplanacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz.
07 Mayıs 2019 Salı 00:38
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yarın sabah parti meclisimiz ve milletvekillerimizle toplanacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz.
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