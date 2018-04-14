Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, evini yaktı, "2 rehinem var" diyor ve teslim olmuyor.
FLAŞ... Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, evini yaktı
: Bursa'da bir kişi, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu, evini yaktı, "2 rehinem var" diyor ve teslim olmuyor.
14 Nisan 2018 Cumartesi 18:48
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