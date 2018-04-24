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flaş Başbakan Yıldırım'ıdan deprem açıklması

ANKARA;Başbakan Binali Yıldırım; "Adıyaman Samsat' ta meydrana gelen depremden dolayı  vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can  kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı....

flaş Başbakan Yıldırım'ıdan deprem açıklması

ANKARA;Başbakan Binali Yıldırım; "Adıyaman Samsat' ta meydrana gelen depremden dolayı  vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can  kaybımız yok, bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri. ve yapılması gereken yardımlar konusunda harekete geçilmiştir" dedi

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