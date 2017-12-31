:AFAD:Saat 23:12'de merkezüssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
FLAŞ... Balıkesir Erdek'te 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi
:AFAD:Saat 23:12'de merkezüssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
31 Aralık 2017 Pazar 23:23
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