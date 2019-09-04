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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler ve Libya’daki son durum konularının ele alındığı bir...
GÜNDEM 04.09.2019, 18:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler ve Libya’daki son durum konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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|4
|10
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|8
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
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|4
|5
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|4
|5
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|4
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|4
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|4
|4
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|4
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|4
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|3
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|4
|3
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|3
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|4
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|P
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|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
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|5
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|5
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|4
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|4
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|3
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|4
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|3
|4
|14. Mallorca
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|3
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|2
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|3
|2
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|1
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|3
|0