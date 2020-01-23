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GÜNDEM 23.01.2020, 10:10
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AFAD: Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir.
Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.
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Namaz Vakti 24 Ocak 2020
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
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