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MSB: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.

GÜNDEM 04.09.2019, 10:51
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MSB: Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.

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