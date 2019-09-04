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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 04.09.2019, 10:06
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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