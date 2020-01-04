Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
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SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı
Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye (Baba ile röportaj-olay yeri arşivi)
FLAŞ
: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü.
GÜNDEM 04.01.2020, 15:06
: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü.
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|14. Real Valladolid
|19
|21
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|18
|19
|16. Eibar
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