: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib bizim meselemizdir. Zira buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi biziz. Suriye ile 910 kilometre sınırı olan biziz. Oradaki herhangi bir ateş bizi yakar."