: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.