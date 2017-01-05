:İzmir'de görgü tanığının ifadesine göre; "Terörist LPG 'li bombalı araçla yaya yürüyen polis memuruna çarpıyor. Adliye önündeki polis kontrol noktasına geldiğinde araçtan iniyor ve elindeki düzenekle bomba yüklü aracı patlatıyor"
:İzmir'de görgü tanığının ifadesine göre; "Terörist LPG 'li bombalı araçla yaya yürüyen polis memuruna çarpıyor. Adliye önündeki polis kontrol noktasına geldiğinde araçtan iniyor ve elindeki düzenekle bomba yüklü...
05 Ocak 2017 Perşembe 17:14
:İzmir'de görgü tanığının ifadesine göre; "Terörist LPG 'li bombalı araçla yaya yürüyen polis memuruna çarpıyor. Adliye önündeki polis kontrol noktasına geldiğinde araçtan iniyor ve elindeki düzenekle bomba yüklü aracı patlatıyor"
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