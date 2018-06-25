Flaş (7)

Muharrem İnce: İlk turda hedefim %35'ti. 35'i geçersim ikinci turda bu seçimi alırım diyordum. Ben İYİ parti ve HDP'nin de 12 bandında; Saadetin de 3 bandında alacağını öngörüyordum. Tahminlerim altında aldılar.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:24