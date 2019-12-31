

İçişleri Bakanlığınca, 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey, toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2019'da 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi, gözaltına alınan 213 bin 113 şüpheliden 24 bin 644'ü tutuklandı.