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Dışişleri Bakanlığı: Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle...
GÜNDEM 28.12.2019, 19:19
Dışişleri Bakanlığı: Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye’ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağımız Mogadişu’ya hareket etmiştir.
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