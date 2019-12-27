

Milli Savunma Bakanlığı: "İHA ve SİHA’ların etkin bir şekilde kullanıldığı Pençe Operasyonlarında bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından; sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağara imha edilmiş, 356 adet Mayın ve El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş, 5.3 ton Amonyum nitrat ele geçirilmiştir."