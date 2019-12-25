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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik....
GÜNDEM 25.12.2019, 13:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar.
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