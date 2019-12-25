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: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunuz'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin...
GÜNDEM 25.12.2019, 12:59
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunuz'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
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|24
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|2. Leicester City
|18
|39
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|25
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|18
|25
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|17
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|18
|37
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|18
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|28
|9. Levante
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