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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışmayla ilgili) Bu olayın bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Kapsamlı, ayrıntılı açıklama yapması gereken CHP'dir. CHP yönetiminin, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama...
GÜNDEM 23.12.2019, 18:50
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışmayla ilgili) Bu olayın bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Kapsamlı, ayrıntılı açıklama yapması gereken CHP'dir. CHP yönetiminin, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapması gerek.
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|16
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|Takımlar
|O
|P
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|49
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|18
|39
|3. Man City
|18
|38
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|25
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|18
|25
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|39
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|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
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|18
|30
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|18
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|18
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|9. Levante
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|25
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|23
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