Ankara Valiliği: Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.