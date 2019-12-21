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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2020 bütçesi ile ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı...
GÜNDEM 21.12.2019, 01:11
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2020 bütçesi ile ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.
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