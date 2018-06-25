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CHP' nin Cumhurbaşkanı adayı  Muharrem İnce "Eldeki tutanaklara göre yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Açık ara bir durum var. Bunu kabul etmeyeceksiniz de neyi kabul edeceksiniz galip gelmiştir yapılacak birşey yoktur.  Erdoğan' ı kutlarım...

flaş(6)

CHP' nin Cumhurbaşkanı adayı  Muharrem İnce "Eldeki tutanaklara göre yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Açık ara bir durum var. Bunu kabul etmeyeceksiniz de neyi kabul edeceksiniz galip gelmiştir yapılacak birşey yoktur.  Erdoğan' ı kutlarım tabi. Galip geldiğinde kutlamayacaksanız yarışa girmeyeceksin. 41 sene sonra 30 barajını aşan bir Muharrem  
İnce siyasetten silinir mi?   devam mı eder. 50 günlük kampanyada 41 yılık 30 barajını açtık." dedi
 

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