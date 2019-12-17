Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.