Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır.