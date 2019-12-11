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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento’da terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez, er veya geç bunun hesabını...
GÜNDEM 11.12.2019, 15:28
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamento’da terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez, er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada, burada vereceksiniz."
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|16
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