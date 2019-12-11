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Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna’da işlenen soykırıma da...
GÜNDEM 10.12.2019, 22:26
Erdoğan, "Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere yeni ırkçı saldırılara yeni soykırımlara icazet vermek demektir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna’da işlenen soykırıma da ortak olmuşlardır" dedi.
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