- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için Nobel’in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağımızı sözümüzün geçebileceği bütün dost ülkeleri haberdar etik. Kendilerinin de bu törene katılmamalarını istedik."