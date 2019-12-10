Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere başbakanı bu noktalarda çok açık samimi bir insan. Biraz Türklük var ya. Bundan dolayı da hakikaten çok açık oynuyor. Oradaki görüşmemizde de bunu açıkça o da ortaya koydu, ben de ortaya koydum" dedi.