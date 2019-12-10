Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet bu üç kavram bizim için olmazsa olmazımızdır. Bir liderin veya bir Cumhurbaşkanının da dikkat etmesi gereken, üzerinde hassasiyetle durması gereken konu budur. Bu üç kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı" dedi.