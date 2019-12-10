: TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin tümü üzerindeki müzakereler sona erdi. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi maddelerine geçilmesi TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.