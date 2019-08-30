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Tarım ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak.

GÜNDEM 30.08.2019, 11:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak.

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