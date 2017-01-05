:İzmir' de Bayraklı' daki adliye binası yakınında bombalı araçla saldırının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine 6 yaralının geldiği bildirildi
:İzmir' de Bayraklı' daki adliye binası yakınında bombalı araçla saldırının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine 6 yaralının geldiği bildirildi
05 Ocak 2017 Perşembe 16:45
:İzmir' de Bayraklı' daki adliye binası yakınında bombalı araçla saldırının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine 6 yaralının geldiği bildirildi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:20
|15:42
|18:01
|19:33