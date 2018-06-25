:CHP' nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak;"Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüzyüze gelmedik geleceğiz tabi." dedi.
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:CHP' nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak;"Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştuk. Yüzyüze gelmedik geleceğiz tabi." dedi.
25 Haziran 2018 Pazartesi 12:15
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