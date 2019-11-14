İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçıyla ilgili olarak, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.